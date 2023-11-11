11% экономически активных россиян обращались за онлайн-консультациями к врачам, каждый пятый из них — прямо на рабочем месте

6 из 10 пользователей довольны качеством услуг телемедицины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

11% россиян доводилось консультироваться с врачами по интернету, причём каждому пятому из них — прямо на рабочем месте. Женщины сервисами телемедицины пользуются чуть чаще мужчин (12 и 10% соответственно). Россияне в возрасте от 35 до 44 лет — чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, что уже успел оценить онлайн-консультации врачей.

Количество пользователей телемедицины растёт, но очень медленно: всего на 3 п.п. за 2 года. В вопросе удовлетворенности качеством консультаций нарастают полярные мнения: число однозначно негативных оценок выросло за год на 11 процентных пунктов, количество скорее положительных отзывов увеличилось на 8 п.п.

Время проведения опроса: 21 октября — 9 ноября 2023 года.