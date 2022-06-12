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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.22 12:00

11 июня этого года войдёт в историю региона как дата, когда День поисковика Мурманской области отметили впервые

На территории мемориального комплекса «Долина Славы» состоялись торжественные мероприятия, посвященные памятной дате и старту областной «Вахты Памяти-2022».

В торжественном митинге приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, секретарь «Поискового движения России», депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева, представители поискового движения региона.

«Поисковики вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения: свои примером учат молодежь как важно знать, ценить и сохранять историю Отечества. Сохранить память и передать молодым – вот наша основная задача!» – подчеркнула Елена Цунаева.

На территории Мурманской области осуществляют свою деятельность свыше 20 поисковых отрядов. За последние годы поисковиками Мурманской области найдено и захоронено более 15 тысяч защитников советского Заполярья. Всего увековечены имена 10 тысяч человек.

«Поисковики занимаются благоустройством заброшенных воинских захоронений, реставрируют старые и сооружают новые памятники боевой славы. Также в школах Мурманской области они проводят уроки памяти и мужества, истории войны в Заполярье. Задача правительства области поддерживать поисковое движение региона, на эти цели второй год в областном бюджете предусмотрены средства», – отметил Владимир Евменьков.

Заместитель генерального директора ООО «Валла - Тунтури» Евгений Кононов вручил топливные карты представителям поисковых отрядов.

Память воинов, погибших при защите советского Заполярья, почтили минутой молчания. Затем состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Скорбящая мать».

Сегодня же по инициативе представителей поискового движения Мурманской области открыт памятник «Доблестным защитникам советского Заполярья 1941-1945 гг.». Он был случайно найден несколько лет назад в районе Титовки. Силами поисковиков восстановлен, приведён в надлежащий вид и установлен на 1462 км автодороги Р-21 «Кола» напротив высоты 258,3, с которой начинается история поискового движения Мурманской области.

Напомним, законом Мурманской области от 05.07.2021 №2668-01-ЗМО «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области» установлена памятная дата – День поисковика Мурманской области. Этот праздник традиционно отмечается во вторую субботу июня, сообщает региональное Министерство внутренней политики.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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