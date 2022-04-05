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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.22 17:00

11-классник из Мурманска стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Ученик 11 класса Мурманского международного лицея Алексей Дежин стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Состязания прошли в Москве с 27 марта по 2 апреля на базе Московского педагогического государственного университета.

В этом году в заключительном этапе ВСОШ по литературе приняли участие более трёхсот школьников из разных регионов России.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, участники олимпиады не только успешно справлялись с заданиями первого и второго туров, но и приняли участие в Фестивале науки, увлекательной выставке «Уникальная Россия», мастер-классах, лекциях, квестах, посетили спектакль «Четвёртая Мещанская», поставленный творческим коллективом театра Московского городского дворца детского (юношеского) творчества «Воробьёвы горы».

Фото:  https://gov-murman.ru/info/news/

 

 

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