11 команд из Мурманской области примут участие в международном фестивале КВН «КиВиН-2025» в Сочи

С 12 по 25 января в Сочи пройдёт 36-й международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025», где команды региона смогут представить свой юмор перед директорами центральных, телевизионных и высшей лиги КВН. В этом году у участников будет возможность побороться за приглашение на телеканал «ТНТ» в проект «Лига Городов».

«КиВиН» предоставляет участникам возможность познакомиться с командами других регионов и стран, а также получить шанс попасть в новый сезон Высшей лиги КВН. Результаты отборочного этапа станут известны 24 января.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, команды из Мурманской области – «Эффект Доплера», «ИЗИ», «Заполярье», «Канат», «В каждом из нас», «Шпроты», «Сборная медицинских работников», «И смех, и грех» (Мурманск), «ОЛКОН» (Оленегорск), Пара-Клуб «Заполярный» (Мончегорск) и «Купите КилоВатт» (Полярные Зори) – выступят перед жюри в первом туре фестиваля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/