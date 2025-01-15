11 команд Мурманской области участвуют в международном фестивале КВН в Сочи

С 12 по 25 января в Сочи проходит 36 международный зимний фестиваль «КиВиН». Ежегодно фестиваль собирает порядка 500 команд со всей России, в этом году к ним присоединились 11 коллективов из Мурманской области.

Открытие фестиваля состоялось 13 января, а первый тур, в котором команды оценивали жюри, 14 января.

В этот раз Мурманскую область представляют 11 команд, среди которых «Эффект Доплера», «ИЗИ», «Заполярье», «Канат», «В каждом из нас», «Шпроты», «Сборная медицинских работников», «Купите КилоВатт», «ОЛКОН», «Пара Клуб «Заполярный» и «И смех, и грех».

«Работаем не покладая рук. Репетиции, отработка номеров и последние правки. Всё ради того, чтобы достойно представить наш регион», – делятся команды.

Успешно зарегистрирована Мурманская официальная лига и команды, а это значит, что официальные выступления ждут своего часа. На данный момент проходят активные редактуры, после этого команды исправляют замечания и «зачищают» свой материал.

В рамках фестиваля также запланированы лекции и практические занятия на тему «Как и кем работать в КВН». Спикерами станут опытные профессионалы, включая Артура Туманяна и режиссера Высшей лиги КВН Михаила Ярченко. Участники смогут ознакомиться с работой администратора и реквизитора в КВН, а также узнать о звукорежиссуре и музыкальном оформлении выступлений от звукооператоров Варвары Агафоновой и Дмитрия Васильева.

Участники отмечают, что главное на фестивале – это общение и возможность работать вместе, в одной команде. Это действительно бесценный опыт для молодых людей. Каждый, кто окажется участником этого значимого события в сезоне клуба, сможет получить уникальный опыт, увидеть популярные команды Высшей и Премьер-лиги, чему-то поучиться у своих кумиров и попасть в новый сезон телевизионных лиг «Клуба весёлых и находчивых».

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, второй тур для прошедших команд пройдет 22 января. Результаты фестиваля и состав участников главных лиг КВН будут объявлены 24 января.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/