11 команд Мурманской области участвуют в международном фестивале КВН в СочиВ Мурманске проведут первый для страны чемпионат России по зимнему плаванию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.01.25 13:00

11 команд Мурманской области участвуют в международном фестивале КВН в Сочи

С 12 по 25 января в Сочи проходит 36 международный зимний фестиваль «КиВиН». Ежегодно фестиваль собирает порядка 500 команд со всей России, в этом году к ним присоединились 11 коллективов из Мурманской области.

Открытие фестиваля состоялось 13 января, а первый тур, в котором команды оценивали жюри, 14 января.

В этот раз Мурманскую область представляют 11 команд, среди которых «Эффект Доплера», «ИЗИ», «Заполярье», «Канат», «В каждом из нас», «Шпроты», «Сборная медицинских работников», «Купите КилоВатт», «ОЛКОН», «Пара Клуб «Заполярный» и «И смех, и грех». 

«Работаем не покладая рук. Репетиции, отработка номеров и последние правки. Всё ради того, чтобы достойно представить наш регион», – делятся команды.

Успешно зарегистрирована Мурманская официальная лига и команды, а это значит, что официальные выступления ждут своего часа. На данный момент проходят активные редактуры, после этого команды исправляют замечания и «зачищают» свой материал.

В рамках фестиваля также запланированы лекции и практические занятия на тему «Как и кем работать в КВН». Спикерами станут опытные профессионалы, включая Артура Туманяна и режиссера Высшей лиги КВН Михаила Ярченко. Участники смогут ознакомиться с работой администратора и реквизитора в КВН, а также узнать о звукорежиссуре и музыкальном оформлении выступлений от звукооператоров Варвары Агафоновой и Дмитрия Васильева.

Участники отмечают, что главное на фестивале – это общение и возможность работать вместе, в одной команде. Это действительно бесценный опыт для молодых людей. Каждый, кто окажется участником этого значимого события в сезоне клуба, сможет получить уникальный опыт, увидеть популярные команды Высшей и Премьер-лиги, чему-то поучиться у своих кумиров и попасть в новый сезон телевизионных лиг «Клуба весёлых и находчивых».

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, второй тур для прошедших команд пройдет 22 января. Результаты фестиваля и состав участников главных лиг КВН будут объявлены 24 января.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, кто искал работу активней других в конце 2024 и начале 2025 года в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимого имущества подлежат обязательному нотариальному оформлению
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:30«Мой технологичный дом». Научно-популярная передача (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стало известно, кто искал работу активней других в конце 2024 и начале 2025 года в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Рубль слабеет, несмотря на умеренное повышение цен на нефть-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Госдума приняла законопроект о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года, а Минтруд предлагает сделать программу бессрочной
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика