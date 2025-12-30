11 муниципалитетов региона получат 20 новых автомобилей скорой помощи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 20 новых автомобилей скорой медицинской помощи переданы на подстанции в 11 муниципалитетов региона, а также в Территориальный центр медицины катастроф.

Вчера губернатор Андрей Чибис вручил ключи от машин.

«Я хочу ещё раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медработников, водителей, которые дежурят на скорой. Крайне важно, чтобы они приезжали вовремя, чтобы у наших бригад было все необходимое для оказания медпомощи. Автопарк скорых в Мурманской области полностью укомплектован, во всех муниципалитетах. Но естественно, его нужно постоянно обновлять с учётом износа. Регион планово и оперативно работает над этим. Спасибо за поддержку нашим партнёрам из компании «НОВАТЭК»: в рамках заключенного соглашения договорились, что они обновят автомобили скорой помощи. Существенная часть – 20 новых машин – к новому году выходят на линии. И это очень своевременно, так как новогодние праздники всегда достаточно напряжённое время для медиков», – отметил Андрей Чибис.

Отметим, в рамках плана «На Севере – Жить!» в Мурманской области регулярно обновляют автопарк скорой помощи. Сейчас в регионе уже 218 современных автомобилей.

В региональном Минздраве отмечают, что данная поставка позволила существенно обновить парк техники: теперь 56,4% от общего количества автомобилей скорой медпомощи, эксплуатируемых в регионе – не старше 5 лет.

«В новой поставке – автомобили скорой медицинской помощи класса «В», оснащенные современным медицинским оборудованием. 16 из них – на базе автомобиля «ГАЗель Next». Техника комфортная, по медицинской начинке отвечает всем последним стандартам. Машины предназначены для оказания сердечно-легочной реанимации, проведения искусственной вентиляции легких и других манипуляций – всего, что может быть необходимо и сделано в дороге для поддержания пациента жизни пациента. Региональный Минздрав, все коллеги оперативно отработали с точки зрения поставки, государственной регистрации и других процедур. Техника уже на зимней резине, и буквально завтра будет на местах дислокации», – сообщил заместитель губернатора – министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Областная станция скорой медицинской помощи представлена 10 подстанциями и 16 постами СМП, расположенными на территории муниципальных образований региона, а также в труднодоступных населенных пунктах. В её структуре 74 выездные бригады СМП. Здесь трудятся 53 врача, 413 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала, 278 водителей. В новых современных автомобилях установлено все необходимое оборудование, чтобы врачи и фельдшеры могли оказывать помощь прямо в дороге.

Кроме того, регионом достигнут важный результат: число вызовов скорой медицинской помощи для экстренного оказания выше среднероссийского и показателя по Северо-Западу. Это значит, что наши медработники приходят на помощь максимально оперативно.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560145/#&gid=1&pid=1