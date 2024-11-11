11 ноября в Мурманске открывается XVI Международный кинофестиваль «Северный характер»

Он будет длиться всю неделю - до 17 ноября.

Торжественное открытие кинофестиваля состоится 14 ноября в 19.00 в кинотеатре «Мираж Синема». А сразу после открытия зрители смогут посмотреть долгожданную для мурманчан премьеру – фильм «Филателия», который снимался в Мурманске прошлым летом под названием «Светлячок» и уже собрал множество наград на международных кинофестивалях. На презентацию «Филателии» в Мурманск приедут актёры, сыгравшие главные роли.

В программе киносмотра представлено 77 фильмов из 15 стран - Казахстана, Китая, Таджикистана, Ирана, Непала, Норвегии, Испании, Венгрии, Мексики, Азербайджана, Сербии и других. Ещё 35 работ можно будет увидеть вне конкурсной программы. Многие авторы фильмов в том числе из Китая приедут в Мурманск, чтобы лично представить свои работы.

Жюри кинофестиваля также международное. В нём соберутся кинематографисты из России, Беларуси и Швеции.

Новая для кинофестиваля номинация «Анимация» без сомнения привлечет внимание самого юного мурманского зрителя. Традиционно в рамках кинофестиваля будет работать уличный кинотеатр. В этом году фильмы под открытым небом можно будет посмотреть в «Контейнер-холле».

Конкурсный показ будет организован в кинотеатре «Мираж Синема» и в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Фильмы вне конкурса (спецпоказы) можно будет посмотреть в учреждениях культуры областного центра. Всего в городе будут работать 15 фестивальных площадок.

Для всех желающих в течение пяти дней в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» будут организованы бесплатные лекции и мастер-классы от профессиональных кинематографистов, которые приедут на кинофестиваль.

Так, тем, кто мечтает о карьере в кино, будет интересно пообщаться с продюсером телеканала «СТС» Павлом Сарычевым и генеральным продюсером Наталией Клибановой, под руководством которой были запущены в производство масштабные полнометражные картины «Мастер и Маргарита» и «Воздух».

На кинофестивале состоится ещё одна интересная презентация - фильма «Алексей Леонов. Космос внутри», который основан на эксклюзивном интервью космонавта, записанным его дочерью Оксаной Леоновой. Она же и приедет на презентацию фильма.

Как и в прошлом году, на кинофестивале пройдёт конкурс для молодых кинематографистов «Киношторм» с публичными разборами их фильмов профессиональным жюри.

Награждение победителей кинофестиваля, а также церемония вручения призов конкурса экологичного производства кинопроектов «ЗЕЛЁНЫЙ ЭКРАН» состоится 16 ноября на церемонии закрытия. Вход на все мероприятия фестиваля - свободный.

В рамках кинофестиваля в коллективе АО «ММТП» решили провести розыгрыш для сотрудников предприятия. Киноманам предлагают в комментариях в соцсети «ВК» ответить на несколько вопросов:

По мотивам какого литературного произведения снят фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс»?

Съёмки клипа какой группы случайно срывает, гуляя по городу, вернувшийся с чеченской войны Данила Багров в фильме «Брат»?

Какой советский фильм получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»?

Организаторы конкурса обещают среди шести победителей разыграть билеты на конкурсный показ фильма открытия кинофестиваля «Северный характер» «Филателия», который состоится 14 ноября. Победители будут определяться случайным образом с помощью рандомайзера. Результаты розыгрыша будут опубликованы 11 ноября в 15 часов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257626%2Falbum-149919532_00%2Frev