11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет

8 декабря 1992 года газета «Советский Мурман» (статья «Мост в XXI век») известила о начале грандиозной стройки – строительстве мостового перехода через Кольский залив... Оно растянулось почти на 13 лет и уже совсем скоро мы отметим пятнадцать лет с момента торжественной сдачи объекта в эксплуатацию.

Напомним эту незабываемую дату – 11 октября 2005 года. На ту церемонию, в тот прохладный вторник, на мост прибыли премьер-министр России Михаил Фрадков, министр транспорта России Игорь Левитин, руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров, губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов. Приехало много почётных гостей, в том числе и из соседних стран.

Были пламенные речи, разрезание ленточки, освящение моста святой водой, награждение отличившихся работников, буря восторгов, шквал аплодисментов и радостных эмоций. Одним словом, на мосту, в хорошем смысле, штормило. Представители СМИ, вооружившись фото и телекамерами, спешили снять эти поистине исторические мгновения.

Трудно перечислить все предприятия, организации и учреждения, причастные к этой стройке Заполярья, назову лишь нескольких из них. Генеральный проектировщик – ОАО «Дорпроект» (г. Санкт-Петербург), генеральный подрядчик – Мостоотряд № 9 - филиал ОАО «Мостострой № 6», заказчиком всех выполняемых работ был Мурманскавтодор.