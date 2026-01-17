11% россиян планируют окунуться в прорубь на Крещение

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

11% граждан страны обещают поддержать традицию крещенских купаний в этом году: 9% уже имеют такой опыт, а 2% готовы сделать это впервые. Мужчины проявляют заметно бо́льшую приверженность традиции: 13% из них назвали себя постоянными участниками крещенских купаний против 5% среди женщин.

Больше всего желающих окунуться в прорубь 19 января — среди молодёжи до 35 лет: 14% утверждают, что «моржуют» регулярно, ещё 2% хотят попробовать в этом году впервые.

6 из 10 опрошенных рассказали, никогда не опускались в прорубь на Крещение. Ещё 7% отказались от некогда соблюдавшейся традиции: «После гриппа нежелательно»; «Не знаю мест купания поблизости»; «Риски по здоровью».

Время проведения опроса: 12—14 января 2026 года.