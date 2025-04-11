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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.25 17:30

11 северян стали участниками онлайн-этапа международного проекта по развитию уличной культуры и спорта «КАРДО»

Стали известны итоги заявочной кампании онлайн-этапа Международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Почти 3000 человек из всех регионов России подали заявки для участия и будут состязаться за право попасть на гранд-финал «КАРДО». 11 жителей Мурманской области решили попробовать свои силы в «КАРДО» и получить возможность заявить о себе, получить международное признание и побороться за контракт на продюсирование и денежный приз. Призовой фонд проекта в этом году составит 7 млн  рублей.

Международная конкурс-премия «КАРДО» – это первая в мире премия развития уличной культуры и спорта, направленная на поиск и поддержку талантов в этих сферах. Сегодня она объединяет более 10 миллионов человек из 125 стран. VIII сезон «КАРДО» расширяет масштабы: увеличилось количество национальных этапов и число стран-участниц гранд-финала.

«В этом году проект «КАРДО» достиг новых высот, продемонстрировав значительный рост вовлеченности. Итоги заявочной кампании онлайн-этапа подтверждают, что уличная культура продолжает вдохновлять и консолидировать людей по всему миру. Мы гордимся, что президентская платформа объединила талантливых деятелей уличного искусства и спортсменов Мурманской области. Уверен, что каждый участник станет важной частью этой динамичной и креативной экосистемы», – прокомментировал итоги заявочной кампании генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На онлайн-этап поступило около 3000 заявок из всех 89 регионов России. Участников ждет экспертная оценка, а после — отборочные этапы, в том числе офлайн в 30 субъектах нашей страны.

«Мы активно работаем над развитием премии «КАРДО». Накануне состоялась международная пресс-конференция, посвященная выстраиванию межнациональной коммуникации и социальных лифтов на базе уличной культуры. В рамках мероприятия спикеры обсудили, в том числе, подписание соглашений о взаимодействии в сфере гуманитарного, спортивного и культурного сотрудничества между государствами и НКО. Ряд подобных соглашений будет подписан в момент проведения национальных этапов «КАРДО», которые в этом году пройдут в 15 странах», – поделился генеральный директор премии «КАРДО», заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентин Работенко.

Жители Мурманской области являются постоянными участниками премии «КАРДО». «Деятели улиц Мурманской области присоединяются к «КАРДО». В новом сезоне мы планируем мощнее показать себя: в области есть опытные творцы, которые готовы стать частью проекта и отправиться на Гранд-финал», – отметил амбассадор «КАРДО» по Мурманской области Павел Ненашев.

Участников нового сезона премии ждут конкурсные испытания в пяти форматах: премия, видео, соревнования, общественные проекты, дизайн уличной одежды по 12 направлениям: bmx, kickscootering, hip-hop, parkour, freerunning, tricking, breaking, workout, graffiti, skateboarding, djing, rap.

В ближайшее время планируется проведение 30 региональных и 15 национальных отборочных этапов в режиме офлайн. Делегаты от регионов приедут на Гранд-финал, который пройдёт с 20 по 24 августа в Ставрополе. Среди наград для победителей и призеров не только солидный призовой фонд в семь миллионов рублей, но и шанс найти наставника, пройти обучение, развить свои профессиональные навыки и личный бренд, а также возможность заключить контракты с известными брендами и компаниями.

Международная конкурс-премия развития уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется для выстраивания глобального сотрудничества в продвижении индустрии уличной культуры и спорта, продюсирования талантливых победителей и налаживания международной коммуникации. Подробную информацию о старте восьмого сезона «КАРДО» можно найти на официальном сайте.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, премия «КАРДО» является частью федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

 

 

 

Фото (конкурс-премия «КАРДО»): Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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