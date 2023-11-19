11 шеф-поваров популярных ресторанов Мурманской области забрались на вершину северного склона горы Айкуайвенчорр, чтобы узнать секреты московских коллег

В панорамном комплексе «Плато» шеф-повар ресторана «White Rabbit» (г. Москва) Владимир Мухин и шеф-повар ресторана «Selfie» (г. Москва) Анатолий Казаков поделились своими секретами с 11 шеф-поварами популярных ресторанов Мурманской области, расположенных в Кировске, Полярных Зорях, Териберке и столице региона – Мурманске. Оба ресторана, кухни которых возглавляют российские «звезды» кулинарии, приехавшие в Хибины, в 2022 году были удостоены звезд «Michelin».

«Здесь собралась классная, очень творческая команда, с которой было интересно изучать ваши локальные продукты, искать возможность обыграть их по-новому. Многое мы вместе попробовали сделать впервые и, я надеюсь, после этого опыта в их технике что-то изменится», – рассказал шеф-повар ресторана «White Rabbit» Владимир Мухин.

Мастер-класс прошёл в уникальном панорамном ресторанном комплексе «Плато», расположенном на вершине северного склона горы Айкуайвенчорр. Он был открыт в 2021 году и является самым высокогорным архитектурным сооружением на Северо-Западе России. В первый сезон работы комплекса его посетителями стали более чем 54 тысячи человек. К настоящему времени «Плато» стал самостоятельным знаковым объектом в масштабе всего региона, который генерирует собственный туристический трафик.

Строительство панорамного комплекса «Плато» полностью профинансировано компанией «ФосАгро». Общий объём капиталовложений превысил 573 млн рублей. Комплекс «Плато» разделён на несколько гостевых зон. Видовой бар с террасой расположен на первом этаже, а кафе-бистро и ресторан с обзорным панорамным пятиметровым остеклением – на втором. Единовременно заведение может обслуживать до 300 посетителей.

«Прекрасный ресторан, все очень здорово организовано, а производственные мощности здесь, мне кажется, даже в избытке», – поделился своими впечатлениями о производственной линии комплекса «Плато» шеф-повар ресторана «Selfie» Анатолий Казаков.

Горно-туристический кластер «Хибины» с каждым годом посещает все большее число туристов, география которых постоянно расширяется. Например, в сезоне 2022-2023 годов гостями горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» – якорного объекта кластера – стали более чем 335 тысяч человек, что на 25% больше, чем годом ранее.

Фото: https://gov-murman.ru