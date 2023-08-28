11 тур чемпионата Мурманской области по футболу состоится 2 сентября в Мурманске и Ковдоре

Завершился 10 тур чемпионата Мурманской области по футболу. В минувшую субботу, 26 августа, состоялся чемпионат Мурманской области по футболу. Команды играли 10 тур сезона 2023.

В спортивной школе «Олимп» Апатитов играли местная команда «Апатиты» и «Ариес» из столицы Заполярья. Кандалакшский стадион «Металлург» принимал местную команду «Кандалакша» и мурманскую команду «Электранс». На городском стадионе Оленегорска местный «Олимп» встретился с «Арсеналом» из ЗАТО Александровска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, матчи завершились следующими результатами: «Апатиты» - «Ариес» - 2:4, «Кандалакша» - «Электранс» - 9:1, «Олимп» - «Арсенал» - 5:1.

Игры 11 тура состоятся 2 сентября в Мурманске и Ковдоре.

Фото: https://gov-murman.ru