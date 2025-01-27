11 участников форума «Молодой специалист – строитель будущего» в Мурманске получили сертификаты на стажировку в строительные компании

В Мурманске завершился главный отраслевой форум «Молодой специалист – строитель будущего». Сразу 11 участников форума получили сертификаты на стажировку в строительные компании.

Всего участниками форума стало больше 700 человек.

«Именно строительная отрасль оставляет настоящий живой след в жизни нашей страны. Без создания новых объектов рассчитывать, что жизнь станет лучше, невозможно. На севере жить можно, только создавая для этого условия, и Мурманская область двигается большими шагами вперёд. Речь идёт и о реновации закрытых административно-территориальных образований, и о создании социальных объектов и общественных пространств. Профессиональное образование, которое вы получаете, является фундаментом, на котором будет сроится будущее региона в целом и ваша карьера в том числе. Потребность в квалифицированных специалистах колоссальная, а какая из предложенных профессий ваша, вы сможете определиться на этом форуме», – сообщил в видеоприветствии, обращённом к участникам мероприятия, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Действительно, в течение двух дней студенты и школьники получили уникальную возможность пообщаться лично с министром строительства Мурманской области Алексеем Грачиковым и задать ему 25 самых острых вопросов, а также познакомиться с представителями строительных компаний – потенциальными работодателями.

По словам организатора форума, руководителя Центра компетенций Минстроя России Ирины Мининой, форум – это открытая площадка для того, чтобы работодатели максимально быстро наладили взаимодействие со студентами для дальнейшего трудоустройства, а студенты познакомились с экспертами отрасли и получили свои первые полезные контакты, приглашения на стажировку и практику.

«Строительная отрасль в Мурманске за последние годы претерпела значительную трансформацию, в том числе нам удалось возродить жилищное строительство. Однако реализация новых амбициозных проектов невозможна без квалифицированных кадров. Наши подрядчики заинтересованы брать на работу именно местных специалистов, которые будут усердно трудится на благо родного региона. В подтверждение своих слов могу сказать, что на ярмарке вакансий было выдано 11 сертификатов, дающих право на прохождение практики или стажировки», – отметил Алексей Грачиков.

Кроме того, школьники и студенты смогли обсудить проблемные вопросы на круглых столах, получить новые навыки на мастер-классах и побывать сразу на двух строительных площадках Мурманска – на улице Кирпичной, где возводится сразу четыре многоквартирных дома, и на улице Ленинградской, где идёт реконструкция бывшего кинотеатра «Родина».

«С удовольствием принял участие в отраслевом форуме. Признаться, порадовала душевная атмосфера такого масштабного мероприятия. Особенно понравилась экскурсия по «Родине», где очень подробно рассказали о всех строительных аспектах. После общения с подрядчиком и министром строительства я ещё больше убедился в намерении трудиться в строительной отрасли и участвовать в развитии Мурманской области», – поделился впечатлениями студент первого курса факультета «Промышленное и гражданское строительство» Мурманского арктического университета Феликс Светкин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/