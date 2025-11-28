Праздник к нам приходит: почти 20 тысяч юных северян примут участие в губернаторских ёлках в Мурманской областиКубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из Мурманска
11-я дивизия подводных лодок Краснознаменного Северного Флота награждена орденом Нахимова

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 16 августа 2025 года 11-й дивизии подводных лодок отмечена высокой государственной наградой — орденом Нахимова. Этим решением отмечены выдающиеся заслуги личного состава, высокий уровень боевой подготовки и значительный вклад в обеспечение обороноспособности нашего государства.

Торжественное мероприятие состоялось 27 ноября с соблюдением всех военных традиций. Награду торжественно прикрепили к боевому знамени соединения, символизируя преемственность поколений защитников Родины. Орден вручал заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Владимир Воробьев.

История формирования дивизии начинается ещё в 1963 году, когда в губе Большая Лопаткина началось её становление. Соединение выполняло важнейшую миссию защиты морских рубежей Родины, осуществляя наблюдение за действиями возможных противников, включая авиационные группы и отряды боевых кораблей. Среди подводников были Герои, удостоившиеся высоких государственных званий — Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации. Их подвиг продолжает вдохновлять молодых офицеров и матросов, готовых в любую минуту защитить мирное небо над страной.

«Президент Российской Федерации, руководство Министерства обороны высоко и по достоинству оценили деятельность подводников 11-й дивизии. Сегодня, несомненно, праздник для всех стоящих в строю, для ветеранов, для всех жителей города, которые так или иначе связаны с подводным флотом», — отметил Владимир Воробьев.

«Орден Нахимова – это символ преемственности, героических традиций Российского флота, знак особого доверия Родины. Это событие является венцом тех побед, которые на протяжении более 60 лет достигались экипажами подводных лодок 11-й дивизии. Пусть орден Нахимова станет для нас не только почетной наградой, но и новым стимулом для совершенствования боевого мастерства и боевой выучки, а ваш боевой дух будет отмечен новыми достижениями и победами», — сказал командир 11-й дивизии, капитан 1-го ранга Андрей Харчиков, обратившись к экипажам.

В мероприятии также приняли участие командующий Северным флотом, адмирал Константин Кабанцов, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Артем Долгов, епископ Тарасий, глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин, председатель Совета депутатов Игорь Винокур, ветераны флота, военнослужащие, юнармейцы, активисты Движения Первых и жители города.

- Орден Нахимова – это почётная награда, которая символизирует не только доблестный путь прославленной 11-й дивизии АПЛ, но и преемственность поколений, - отметил спикер Думы. – За этой заслуженной высокой наградой имена нескольких поколений подводников, их усилия и профессионализм. И сегодня моряки-подводники продолжают славные традиции предшественников, успешно выполняя поставленные задачи по защите интересов страны. Служба в соединении – это напряженные будни, высокая ответственность и компетентность.

После торжественной церемонии к мемориалу К-278 «Комсомолец» были возложены цветы и венки.

 

 

