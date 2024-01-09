11 января идём встречать «Первый рассвет» в Мурманске

Первый восход солнца при хороших погодных условиях можно будет наблюдать в 12.45, а продолжительность светового дня составит 20 минут.

Традиционно многие мурманчане с нетерпением ждут этого события и традиционно самые активные горожане и гости областного центра первые лучи солнца в 2024 году встретят вместе на сопке «Солнечная горка» (1387 км. Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»).

Акция «Первый рассвет» пройдёт с 12.00 до 14.00. На сопке мурманчан будет ждать «солнечный» хоровод, горячий чай и памятные значки.