Мурманская область. Арктика (16+)09.01.24 11:00
11 января идём встречать «Первый рассвет» в Мурманске
Первый восход солнца при хороших погодных условиях можно будет наблюдать в 12.45, а продолжительность светового дня составит 20 минут.
Традиционно многие мурманчане с нетерпением ждут этого события и традиционно самые активные горожане и гости областного центра первые лучи солнца в 2024 году встретят вместе на сопке «Солнечная горка» (1387 км. Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»).
Акция «Первый рассвет» пройдёт с 12.00 до 14.00. На сопке мурманчан будет ждать «солнечный» хоровод, горячий чай и памятные значки.
Комментарии
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Последние комментарии
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
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