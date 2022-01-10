11 января на широте города Мурманска заканчивается полярная ночь

Завтра состоится традиционное мероприятие «Первый рассвет», приуроченное к первому восходу солнца, который можно будет наблюдать в 12 часов 36 минут. Продолжительность светового дня составит 40 минут.

Время проведения мероприятия – с 11.30 до 14.00,

Место проведения – площадка сопки «Солнечная горка» (1387 км Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»).

Всем пришедшим на встречу будут вручены памятные значки.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия будет организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи, а также сотрудников правоохранительных органов, сообщает администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21722&page=1