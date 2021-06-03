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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.21 16:00

110 северян оштрафовали за нарушение правил для возвращающихся из-за рубежа

По информации Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, в мае из зарубежных стран в наш регион  прибыли 2800 человек. Все они были обязаны заполнить в электронном виде на портале «Госуслуги» результаты двухкратного тестирования на ковид.

«Одновременно с проверкой данных на сайте «Госуслуги» в Управление поступает информация от территориальных органов Роспотребнадзора субъектов, осуществляющих санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе России, о лицах, пребывающих на территорию РФ.  В ходе проверки выявлено более 110 граждан, которые не прошли обследование на COVID-19 методом ПЦР после возвращения или нарушены сроки проведения тестирования», – сообщила главный санитарный врач региона Лена Лукичева.

На всех граждан, нарушивших требования законодательства составляются протоколы по ч.2 ст.6.3 КоаП. Правонарушения рассматриваются судами с наложением административных штрафов в размере 15 тысяч рублей. 

В Управлении уточнили, что организовано взаимодействие с полицией, в части направления информации о лицах, не заполнивших заявление о прибытии в ЕПГУ для контроля режима изоляции.

В ближайшее время число рейсов из России в другие страны и обратно значительно увеличится. Оперативный штаб напоминает выезжающим на отдых за рубеж обязательные правила, которые действую со 2 мая 2021 года: до вылета с территории иностранного государства обратно в Россию необходимо заполнить анкету «Регистрация пребывающих» на сайте «Госуслуги». По возвращении сдать два ПЦР-теста на COVID-19: первый – в течение 3 календарных дней с момента прибытия в Россию, второй – в течение 5 календарных дней со дня прибытия в Россию, но не ранее, чем через сутки после первого теста. До получения результата первого теста необходимо соблюдать самоизоляцию. Результаты тестов важно загрузить на «Госуслуги» через форму по предоставлению сведений о проведенном исследовании.

Правила распространяются как на детей, так и на взрослых, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

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