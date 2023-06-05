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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.23 17:00

1100 социальных контрактов планируют заключить в этом году в Мурманской области

1100 социальных контрактов планируют заключить в этом году в Мурманской области, об этом в рамках оперативного совещания сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко. 

«Соцконтракт – это помощь государства по поиску работы, открытию собственного дела и преодолению сложной жизненной ситуации. Заключить его могут малообеспеченные семьи и одинокие граждане, чей доход не превышает уровень прожиточного минимума, установленный в регионе. На реализацию программы в 2023 году предусмотрено более 286 млн рублей федеральных и областных средств в рамках плана «На Севере – жить». На 1 мая уже заключены 393 соцконтракта. Наибольшее количество из них – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», – подчеркнула вице-губернатор.

Министр труда и соцразвития региона Сергей Мякишев отметил, что условия предоставления помощи на основании соцконтракта постоянно совершенствуются: в прошлом году увеличен размер выплаты гражданам, заключившим контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, с 250 тысяч рублей до 350 тысяч рублей; в текущем году из регионального законодательства исключены условия, ограничивающие право граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, на заключение соцконтракта: теперь помощь предоставляется не только на открытие своего бизнеса, но и на развитие существующего.

В рамках социального контракта в 2023 году северяне смогут пройти оплачиваемую стажировку, получить до 30 тысяч рублей на обучение, до 350 тысяч рублей – на открытие своего дела. Выделенные денежные средства можно направить на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учёт в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого; аренду помещения (включая коммунальные платежи); приобретение основных средств и материально-производственных запасов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в числе форм помощи в рамках соцконтракта – единоразовая или ежемесячные выплаты; различные меры социальной поддержки и продуктовые наборы; психологическая помощь; профессиональное обучение или дополнительное образование через центры занятости населения.

Подробнее о соцконтрактах – на официальном сайте регионального Министерства труда и социального развития по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/agsp/

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