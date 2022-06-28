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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.22 10:15

111 контейнеров и 40 тонн металлоконструкций - атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в первый льготный каботажный рейс в Петропавловск-Камчатский

25 июня экипаж судна приступил к выполнению рейсового задания по доставке на Дальний Восток партии из 111 контейнеров и 40 тонн металлоконструкций. Планируется, что переход из Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского займёт около 22 суток. Это первый в этом году рейс, реализуемый в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КМПИ).

«Вторая субсидируемая каботажная перевозка грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам на Дальний Восток и в обратном направлении в европейскую часть России запланирована на сентябрь, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Мы надеемся, что грузовладельцы будут активны и воспользуются льготными условиями доставки. Времени для формирования грузовой базы достаточно, тарифы прозрачны и максимально привлекательны. Заинтересованность представителей бизнеса в данном маршруте позволит нам открыть регулярную контейнерную линию в акватории Севморпути».

Как сообщает ФГУП «Атомфлот», перед экипажем атомного контейнеровоза «Севморпуть» стоит задача не только своевременно доставить груз в порт Петропавловск-Камчатский, но и обеспечить в рейсе условия для работы представителя Мурманского морского биологического института Российской академии наук (ММБИ РАН). В 2021 году между ФГУП «Атомфлот» и ММБИ РАН заключено соглашение о сотрудничестве. Ключевыми направлениями взаимодействия в рамках научно-исследовательской деятельности являются мониторинг, оценка и прогноз влияния судоходства при участии судов ФГУП «Атомфлот» в акватории Северного морского пути (СМП) на среду и биоту морских арктических и прилегающих акваторий.

«Предметом исследования в рейсе станет оценка состояния популяций морских млекопитающих, птиц и белых медведей по всей акватории Северного морского пути, — сказал заместитель директора ММБИ РАН Дмитрий Ишкулов. — Благодаря сотрудничеству с ФГУП «Атомфлот» российские ученые впервые за последние 15 лет проведут полномасштабные наблюдения за ключевыми звеньями экосистем Арктики от Баренцева до Чукотского моря. Это позволит провести оценку современного состояния и создать модели для прогнозирования их дальнейшего развития на ближайшие десятилетия».

Планируется, что исследования на борту атомного контейнеровоза «Севморпуть» продлятся до августа 2022 года.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/

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