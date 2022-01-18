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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.22 14:30

115 млн рублей область направит на продление спецвыплат вспомогательному медицинскому персоналу

Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом продлён до конца 2022 года период осуществления специальных социальных выплат работникам, относящимся к категории «вспомогательный персонал», обеспечивающим условия для оказания медицинской помощи и (или) контактирующим с пациентами с COVID-19 при выполнении должностных обязанностей. На данные цели из регионального бюджета планируется направить порядка 115 млн рублей.

Кроме того, правительством Российской Федерации также продлён до конца 2022 года период осуществления аналогичных специальных социальных выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, членам летных экипажей воздушных судов санитарной авиации, работающим с пациентами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. Такие выплаты осуществляются региональным отделением ФСС, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

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