11,5 тысячи северян стали участниками Всероссийской акции «Ночь музеев» на музейных площадках Мурманской области

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая музеи региона подготовили для гостей насыщенную, интересную программу мероприятий, приуроченную к Году семьи и посвященную теме «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Как сообщает региональное Министерство культуры, одним из ярких мероприятий в Мурманском областном художественном музее стала авторская выставка от директора музея Ольги Евтюковой по выставке «Отечественное изобразительное искусство ХVII–XXI веков». Также в главном здании музея состоялась презентация музейной программы «Современное искусство для всех 2.0» и подведение итогов выставки-конкурса «Плакат молодых художников». В отделе народного искусства и ремесел для участников акции прошли мастер-классы по рукоделию и концерты творческих коллективов региона. В культурно-выставочном центре Русского музея северяне охотно участвовали в викторинах и квестах, играли в настольные игры, посещали экскурсии по выставкам.

Показательные выступления кинологов, интерактивные площадки от клубов исторической реконструкции, викторины на знание фактов о Кольском Заполярье, авторские автобусные и пешеходные экскурсии – эти и другие активности вызвали большой восторг у гостей «Ночи музеев» в областном краеведческом музее. Для самых маленьких северян прошли творческие мастер-классы от партнёров музея. Также в рамках «Ночи музеев» областная детско-юношеская библиотека представила для посетителей часть большого выставочного проекта из музея детской рукописной книги.

Фото: https://gov-murman.ru