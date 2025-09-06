В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
Мурманская область. Арктика (16+)06.09.25 12:00

117 детей отдохнули в 2025 году в летних лагерях благодаря поддержке Кольской АЭС

На Кольской АЭС завершилась детская летняя оздоровительная кампания 2025 года. При поддержке станции и первичной общественной профсоюзной организации Кольской АЭС 117 детей отдохнули в туристическом центре «Полярный Круг», курортном комплексе «Илона» и на детском курорте «Вита».

Более 80 юных полярнозоринцев провели лето на побережье Чёрного моря. В рамках отдыха в санатории «Вита» ребята прошли индивидуальную программу санаторно-курортного лечения, побывали на экскурсиях, включая поездку в город-герой Новороссийск и посещение крейсера «Михаил Кутузов». Для детей были организованы мастер-классы по сап-сёрфингу, лазертагу, приготовлению десертов, гончарному делу и другим направлениям.

В детском лагере «Илона» школьники активно участвовали в кружках по интересам - ораторское мастерство, журналистика, рисование и рукоделие. Каждый день они купались в море, ходили в аквапарк, участвовали в интеллектуальных играх, дискотеках и творческих мероприятиях.

«Кольская АЭС и Концерн «Росэнергоатом» прилагают максимум усилий для того, чтобы дети работников могли провести летние каникулы с пользой. Отдых в оздоровительных лагерях – всегда яркое и незабываемое событие. Положительные эмоции, новые друзья, сбалансированное питание создают важный фундамент для развития и здоровья детей», – отметил заместитель директора по управлению персонала Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, помимо южного отдыха, часть детей отправилась в Карелию в туристический центр «Полярный Круг» (п. Нильмогуба). В рамках программы «Беломорские приключения» ребята изучали биологию на природе и в лаборатории, осваивали навыки рыбалки, проходили водно-туристическую подготовку и совершили трёхдневный поход по акватории южной части Кандалакшского залива с ночёвкой на острове Касьян.

Во время похода юные участники научились управлять весельными и моторными лодками, познакомились с обитателями Белого моря и исследовали скалистые острова региона.

«За время пребывания в «Полярном Круге» я учился управлять парусным судном. Это сложное, но увлекательное занятие. Мы выходили в море каждый день, программа была очень насыщенной. Здорово, что за несколько дней можно узнать так много нового! Рад снова побывать в «Беломорских экспедициях», – поделился впечатлениями юный полярнозоринец Егор Насонов, вернувшийся из лагеря «Полярный Круг».

А для школьников, оставшихся в городе Полярные Зори, были предусмотрены образовательные центры и летние оздоровительные программы, направленные на активный отдых в дни школьных каникул, укрепление здоровья и расширение кругозора.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

