На участке подъезда к Мурманску с 10 по 15 августа будет временно закрываться движениеПервыми получат вакцину от COVID-19 медицинские работники и пожилые люди – Минздрав РФ
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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.20 16:25

12 августа – старт третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавируса

Третья фаза испытаний российской вакцины против коронавируса начнётся 12 августа, все данные будут опубликованы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Третья фаза начнётся сразу после регистрации, то есть начнётся завтра», — сказал Дмитриев.

Он также заявил, что данные по всем фазам испытаний будут опубликованы «как только они появятся».

Что касается географии, то третья фаза клинических испытаний российской вакцины за пределами России в ближайшее время начнётся в ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах.

РФПИ получил заявки на приобретение 1 миллиарда доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира, заявил Дмитриев. «Мы уже получили предварительные заявки на более чем 1 миллиард доз российской вакцины. Конечно, это вопрос одобрения вакцины в разных странах, вопрос мощностей для производства вакцины на различных рынках, но мы можем подтвердить, что мы получили предварительные заявки на чуть более 1 миллиарда (доз) из более чем 20 стран», — сказал Дмитриев.

Промышленное производство вакцины от COVID-19 начнётся на мощностях «Р-Фарм» и «Генериум» после подтверждения стабильности технологии, заявили в пресс-службе Минпромторга.

Как отмечает 1prime.ru,  Минздрав России сегодня зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнёт производиться на двух площадках — центром Гамалеи и заводом «Биннофарм».

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