12 августа ожидается полное солнечное затмение: наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге и других северных городах

В августе россияне могут увидеть полное солнечное затмение, а затем небольшие фазы лунного затмения, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

«Двенадцатого августа ожидается полное солнечное затмение, которое затронет в том числе и территорию России. Начнётся полное затмение около 20.00 на полуострове Таймыр в крайне труднодоступных местах. Там Луна полностью закроет Солнце», - рассказал собеседник.

Дальше лунная тень двинется к Северному полюсу, Гренландии, Исландии и потом перейдёт в Испанию, где также будет наблюдаться полное солнечное затмение, объяснил учёный.

«На территории европейской части России будет видно лишь частное затмение. Наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге и других северных городах. Там Солнце закроется на чуть более 80%. Южнее затмение практически видно не будет, либо будет в очень малой фазе. Максимальная фаза затмения будет достигнута в 20.46 по московскому времени», - рассказал астроном.