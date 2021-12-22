Мурманская область. Арктика (16+)22.12.21 14:30
12 автомобилей для медучреждений поставлены в Мурманскую область
В 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Мурманскую область поставлено 12 легковых автомобилей на сумму 12 млн рублей. Такие цифры озвучил в ходе вчерашнего заседания правительства Мурманской области министр здравоохранения Дмитрий Панычев.
Шесть машин направили в пользование учреждениям Кольской ЦРБ, четыре – Кандалакшской больнице и два – Печенгской. Транспорт необходим для того, чтобы медицинские работники могли выезжать к пациентам на дом, доставлять пациентов в медицинские организации, осуществлять перевозки биоматериалов для исследований, доставку лекарственных средств жителям отдаленных районов.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432482/#&gid=1&pid=2
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Д.О. Вернер
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17.12.21 15:46
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