12 автомобилей для медучреждений поставлены в Мурманскую область

В 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Мурманскую область поставлено 12 легковых автомобилей на сумму 12 млн рублей. Такие цифры озвучил в ходе вчерашнего заседания правительства Мурманской области министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Шесть машин направили в пользование учреждениям Кольской ЦРБ, четыре – Кандалакшской больнице и два – Печенгской. Транспорт необходим для того, чтобы медицинские работники могли выезжать к пациентам на дом, доставлять пациентов в медицинские организации, осуществлять перевозки биоматериалов для исследований, доставку лекарственных средств жителям отдаленных районов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432482/#&gid=1&pid=2