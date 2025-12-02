12 дней новогодних каникул — в самый раз каждому третьему экономически активному россиянину

12 дней новогодних каникул считает оптимальным вариантом 1 из 3 россиян, каждый восьмой хотел бы отдыхать дольше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Новогодние каникулы 2026 года станут самыми длинными за всю историю современной России, они продлятся 12 дней: с 31 декабря до 11 января. Каждый третий экономически активный россиянин считает утверждённую продолжительность праздничного отдыха оптимальной (32% голосов). 12% опрошенных хотели бы гулять дольше. 46% респондентов, наоборот, меньше: от 1 до 3 дней — 9%, от 4 до 6 дней — 14%, ровно 1 неделю — 12%, от 8 до 11 дней — 11%.

В среднем желаемая продолжительность отдыха составляет 9 дней. А каждому двадцатому вообще не нужны каникулы: сразу после праздника он готов выйти на работу.

Женщины значительно чаще мужчин поддерживают официальные 12-дневные каникулы: 37% против 27% соответственно. Представители сильного пола более склонны отдыхать дольше: 13—14 дней каникул кажутся привлекательным вариантов 17% мужчин и 8% россиянок.

Среди молодёжи до 35 лет больше желающих продлить каникулы (16%), чем среди тех, кто старше. 12-дневный же отдых чаще одобряют респонденты в возрасте 35—45 лет (35%).

Россиянам с заработком от 150 тысяч рублей реже всего нравится официальная продолжительность каникул (всего 20%), 64% — за то, чтобы сократить время отдыха.

Время проведения опроса: 24—26 ноября 2025 года.