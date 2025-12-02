Более 900 культурно-массовых мероприятий пройдут в Мурманской области в рамках новогодней кампанииВ ЗАТО г. Североморск проходят съёмки военной драмы «Истребители»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.12.25 18:00

12 дней новогодних каникул — в самый раз каждому третьему экономически активному россиянину

12 дней новогодних каникул считает оптимальным вариантом 1 из 3 россиян, каждый восьмой хотел бы отдыхать дольше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Новогодние каникулы 2026 года станут самыми длинными за всю историю современной России, они продлятся 12 дней: с 31 декабря до 11 января. Каждый третий экономически активный россиянин считает утверждённую продолжительность праздничного отдыха оптимальной (32% голосов). 12% опрошенных хотели бы гулять дольше. 46% респондентов, наоборот, меньше: от 1 до 3 дней — 9%, от 4 до 6 дней — 14%, ровно 1 неделю — 12%, от 8 до 11 дней — 11%.

В среднем желаемая продолжительность отдыха составляет 9 дней. А каждому двадцатому вообще не нужны каникулы: сразу после праздника он готов выйти на работу.

Женщины значительно чаще мужчин поддерживают официальные 12-дневные каникулы: 37% против 27% соответственно. Представители сильного пола более склонны отдыхать дольше: 13—14 дней каникул кажутся привлекательным вариантов 17% мужчин и 8% россиянок.

Среди молодёжи до 35 лет больше желающих продлить каникулы (16%), чем среди тех, кто старше. 12-дневный же отдых чаще одобряют респонденты в возрасте 35—45 лет (35%).

Россиянам с заработком от 150 тысяч рублей реже всего нравится официальная продолжительность каникул (всего 20%), 64% — за то, чтобы сократить время отдыха.

Время проведения опроса: 24—26 ноября 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Люди РФ». Познавательная программа (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк выбрасывать ещё рано, или в России растёт объём наличных денег в обращении-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 49 копеек, доллар потерял почти 24 копейки-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Группа «Губернаторского контроля» продолжает проверять качество работ в муниципалитетах и выполнение поручений главы региона-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»