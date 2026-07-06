12 июля в Мурманске состоится «Рыбный переполох»

В День рыбака в Мурманске на морском вокзале состоится конкурс костюмов «Рыбный переполох», где образ участника или участников необычного мероприятия может принести победителям настоящий денежный улов! Призы — 50000, 30000 и 15000 рублей за лучшие костюмы.

Как сообщает vk.com/murman_sever, участвовать в конкурсе можно всем: одному, с друзьями или семьёй — главное, чтобы костюм был ярким и по-морскому крутым! (0+)

Как попасть в эпицентр переполоха: придумайте образ, например, внук Нептуна, загадочная русалка, дерзкий кальмар, любая морская идея подойдёт; регистрируйтесь по ссылке: vk.cc/cZhmrq

12 июля, в День рыбака, в 12.00 покажите свой костюм на сцене праздника, соберите аплодисменты и получайте праздничный приз!