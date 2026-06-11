12 июня Мурманск вместе со всей страной отметит её главный праздник — День России

Праздничное гулянье развернётся в центре города с 14.00. На улице Ленинградской взрослые и дети найдут себе развлечения по вкусу — от караоке до до разнообразных весёлых игр.

В 16.00 на главной сцене на улице Профсоюзов стартует гала-концерт «Мы Родине славу поём!» с участием первых лиц региона и города. В ходе торжества пройдёт торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации и юбилейных почётных знаков «110 лет г. Мурманску».

Помимо центра города, праздник также пройдёт в жилом районе Росляково: развлекательная программа начнётся на площади у ДК «Судоремонтник» в 15.00.