12 июня состоится краеведческая викторина «Мурманск – начало России»

Мурманский областной краеведческий музей 12 июня в 14.00 проводит краеведческую викторину «Мурманск – начало России». Мероприятие приурочено ко Дню России.

Как сообщает vk.com/mokm51, Мурманск – крупнейший город мира, расположенный за Полярным кругом. История Мурмана неразрывно связана с историей России.

Викторина «Мурманск – начало России» состоит из 20 вопросов с вариантами ответов поможет каждому участнику проверить свои знания о природных объектах, архитектуре, улицах, проспектах и достопримечательностях города и области. Гости и жители края смогут ознакомиться с фотооткрытками 1960-2000 гг. с видами Мурманска, узнают занимательные факты из истории края и о природе Кольского полуострова.

Адрес музея: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мероприятие проводится бесплатно. (6+)

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457274138%2Falbum-91580302_00%2Frev