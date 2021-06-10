12 июня в Мурманске состоится традиционное народное гулянье, посвящённое Дню России

Праздничные мероприятия будут проходить на площади Пять Углов.

Программа мероприятий:

9.00 - выставка техники УФСИН и «АО Электротранспорт» города Мурманска;

10.00 - детский городок у гостиницы «Меридиан»;

12.00 – праздничная ярмарка;

13.00 - торжественное принятие присяги сотрудниками УФСИН на улице Ленинградской;

В 13 часов откроются следующие игровые площадки: шатер «Караоке»;· футбольная площадка поддержки сборной России перед чемпионатом Европы «Мы за наших»; площадка исторического фехтования; «Кот учёный» – познавательная площадка от библиотек; спортивная площадка «Родной двор. Родной город»; выставка-ярмарка «Рябиновый край».

В 15.00 у ГДЦ «Арктика» начнётся праздничный концерт. Для гостей праздника: массовое исполнение гимна Российской Федерации, праздничный флешмоб от молодёжи города, выступление лучших творческих коллективов областного центра, показательные выступления сотрудников УФСИН (кинологов и роты почетного караула с карабинами). Специальный гость праздника – коллектив Folk-show «Колесо» (г. Санкт-Петербург).