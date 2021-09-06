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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.21 17:00

12 «КАМАЗов» мусора – итоги экомарафона «Чистый регион»

Это был не классический субботник, а настоящая тактическая игра по сбору мусора на скорость. Организаторами мероприятия выступили группы «Регион51» и ГОУП «Мурманскводоканал».

Экомарафон включал в себя три этапа с тремя разными локациями: «Вода», «Лес» и «Горы». В ходе марафона было очищено устье реки Роста, зелёные зоны в районе домов на улице Дежнева и вокруг школы №57. В общей сложности в мероприятии приняло участие 12 команд.

Победители мероприятия будут объявлены 11 сентября на торжественной церемонии закрытия экологического марафона «Чистый регион».

Специальным гостем мероприятия станет певец Хабиб исполнитель популярной песни «Ягода Малинка».

Чествование победителей пройдёт на открытом воздухе 11 сентября в 12.00 на площадке рядом с остановкой общественного транспорта, рядом со зданием  бывшего кинотеатра «Мир».

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