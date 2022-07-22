12 кинематографистов своими глазами хотят увидеть уникальную красоту побережья Баренцева моря

В рамках экспедиции 12 кинематографистов побывают в одной из самых популярных туристических локаций – Териберке, чтобы своими глазами увидеть уникальную красоту побережья Баренцева моря. Затем участники тура посетят Печенгский округ, где поднимутся на хребет Муста-Тунтури, а также посетят места боев и памятных событий времен Великой Отечественной войны. Завершит программу визит в Ловозеро – сценаристы, режиссеры и продюсеры смогут погрузиться в культуру коренных жителей Кольского полуострова – саами.

Известные российские режиссёры, продюсеры и сценаристы приедут в Мурманскую область в рамках очередного локейшн-тура. Тур организован с 23 по 26 июля Центром развития кинопроизводства Мурманской области при поддержке регионального Министерства культуры и Президентского Фонда культурных инициатив.

В рамках экспедиции 12 кинематографистов побывают в одной из самых популярных туристических локаций – Териберке, чтобы своими глазами увидеть уникальную красоту побережья Баренцева моря. Затем участники тура посетят Печенгский округ, где поднимутся на хребет Муста-Тунтури, а также посетят места боев и памятных событий времен Великой Отечественной войны. Завершит программу визит в Ловозеро – сценаристы, режиссеры и продюсеры смогут погрузиться в культуру коренных жителей Кольского полуострова – саами.

После поездки участники локейшн-тура встретятся с представителями областной и муниципальной властей, где кинематографисты поделятся своими впечатлениями от увиденных локаций Мурманской области и обсудят возможности для привлечения кинопроектов в регион.

Как сообщает региональное Министерство культуры, локейшн-туры по самым живописным местам Кольского Заполярья проходили уже трижды. По итогам туров, проведённых в Мурманской области в 2018 и 2020 году, у киностудий появились идеи создания фильмов и сериалов для федеральных телеканалов, а также документальных кинолент. Нынешний сезон киносъемок также был вдохновлен туром, организованным в 2021 году. Тогда кинематографисты со всей страны посетили Терский берег и увидели красоты юга Мурманской области.

Видео: https://vk.com/murmanculture?z=video-196337736_456239065%2Ff431f16814f0474ec7%2Fpl_wall_-139605315