Системная и планомерная государственная поддержка кинопроизводства в Мурманской области дает видимый эффект не только в части увеличения расходов кинокомпаний на заказ работ и услуг у местных поставщиков, но и в повышении узнаваемости и укреплении имиджа Кольского Заполярья как перспективной съёмочной локации. Об этом вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассказала глава регионального Минкульта Ольга Обухова.

За минувшие два года кинокомпаниями на съёмки 11 фильмов в регионе было потрачено около 92 млн рублей. При этом параллельно проходили съёмки ещё около 20 кинопроектов, при работе над которыми также осуществлялись расходы на заказ услуг местных специалистов. Работа по организации киносъёмок на территории Кольского Заполярья продолжается и в этом году. На сегодняшний день областной Минкульт и региональный Центр развития кинопроизводства получили уведомления о съёмках 8 кинопроектов летом и осенью 2022 года. Планируется, что большинство из них станут участниками конкурса на предоставление рибейтов. Заявочная кампания конкурса будет объявлена в сентябре этого года, на предоставление рибейтов в этом году в областном бюджете предусмотрено 15 млн рублей. В целом, с начала 2022 года проведены переговоры с 14 российскими кинокомпаниями, по итогам которых 12 кинокомпаний планируют снимать в Мурманской области в 2022-2023 годах художественные фильмы, сериалы и документальные проекты.

В рамках господдержки сферы кинопроизводства в Мурманской области также проводятся локейшн-туры. В течение двух лет 40 профессионалов из ведущих российских кинокомпаний осмотрели побережье Баренцева моря, Хибины, российское приграничье и многие другие живописные локации. В конце июля – начале августа этого года Центр развития кинопроизводства проведёт очередной тур, который охватит места событий Великой Отечественной войны в Кольском районе и Печенгском округе, а также центры саамской культуры в Ловозерском районе. Проведение туров способствует узнаваемости региона в масштабах страны, что особенно важно при работе над массовыми проектами.

«Хочется отметить киноработу – сериал «Везёт». Сериал снимался в Мурманской области в 2020 году кинокомпанией «Студия Чеховъ», главные роли сыграли Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, Владимир Меньшов и другие известные российские актеры. В массовке приняли участие более тысячи северян, а в эпизодах сыграли актёры мурманских театров. Сериал вошёл в 100 наиболее популярных программ среди россиян и занял четвёртое место по рейтингам среди сериалов в первую новогоднюю неделю 2022 года», – рассказала в своём докладе министр культуры.

Меры поддержки кинопроизводства в регионе также предусматривают грантовые конкурсы на создание кинопроектов молодёжи. Напомним, что в этом году победителями стали четверо начинающих режиссёров и продюсеров. Получить практические навыки работы на съёмочной площадке северяне могут в рамках работы бесплатных школ «Печенгафильм» и «Арктическая киношкола», также впервые в регионе в прошлом году начала работу лаборатория по подготовке административного персонала для съёмочных площадок.

Как сообщает региональное Министерство культуры, благодаря проведенной работе в регионе расширяется кинособытийная повестка: в этом году в Мурманской области был впервые проведён инклюзивный кинофорум «Северный характер: ИНКультура», который посетили более 1100 человек. Кроме того, кинокомпании, снимавшие фильмы в 2021 году в регионе, сообщили о намерениях организовать презентации созданных кинолент в Мурманской области, а мероприятия фестиваля социального и экологического кино «Северный характер: Green Screen» станут одним из блоков программы грядущего масштабного форума «КультАрктика». На форуме северянам будет представлен уникальный проект «Арктическая кинокухня».

«Жители и гости празднования Дня образования Мурманской области смогут принять участие во вкусном интерактивном исследовании и коллективным решением определить «визитную гастрономическую карточку» для дальнейшего её продвижения на «кинокухнях» российского кинематографа. Параллельно с «Арктической кинокухней» будет организована работа уличного кинотеатра, который будет демонстрировать фильмы об Арктике и жизни в Арктике», – отметила Ольга Обухова.

Фото: https://vk.com/wall-156363751_1764?z=photo-156363751_457243718%2Fwall-156363751_1764