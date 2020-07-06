12 компаний претендуют на инфраструктурную господдержку в рамках отбора инвестпроектов в Арктике

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 1 июля 2020 года завершило приём заявок от арктических инвесторов, претендующих на инфраструктурную поддержку со стороны государства, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 18 марта 2020 года № 297 инвесторы, чьи проекты соответствуют установленным критериям, могут получить субсидию на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры в размере до 20% от частных инвестиций в такие проекты. К основным критериям отбора инвестпроектов относятся реализация проекта на территории Арктической зоны, создание новых рабочих мест, бюджетная эффективность проекта. Кроме того, учитывается общий объём инвестиций в проект, который должен составлять не менее 300 млн рублей.

Заявки подали 12 компаний, общий объём инвестиций по проектам которых превышает 232 млрд рублей. При реализации этих инвестпроектов планируется создать более 3,5 тысячи рабочих мест. Названия компаний опубликуют только после утверждения окончательного перечня Госкомиссией.

«Теперь президиум Госкомиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера – полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева примет решение по их господдержке», - сказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.