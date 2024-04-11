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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.24 13:00

12 курсантов из дальневосточного МГУ им. адм. Г.И. Невельского приступили к плавательной практике на атомных ледоколах ФГУП «Атомфлот»

Будущие моряки получат опыт работы в Арктике на универсальных атомных ледоколах «Урал» и «Сибирь». В эту зимне-весеннюю навигацию плавпрактику проходит 31 человек из шести вузов. Планируется, что по итогам года практический опыт получат 70 человек.

«Прохождение плавательной практики – ключевой этап в подготовке будущего моряка, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – На нашем предприятии поддерживается высокий уровень ответственности и качества оценки прохождения практики со стороны капитанов, командного состава судов, наставников, а также проводится системный контроль подготовки каждого курсанта и хода отработки им программ практики. Сегодня Северный морской путь динамично развивается, а молодые квалифицированные кадры востребованы на рынке труда. Плавпрактика является важным шагом на пути привлечения лучших курсантов и студентов на атомный ледокольный флот. Мы предлагаем работу на современных атомоходах под началом наставников с уникальным опытом работы в Арктике».

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот», компания сотрудничает с ключевыми опорными и профильными высшими учебными заведениями в области подготовки плавсостава для атомного флота. Например, взаимодействие с МГУ им. адм. Г.И. Невельского ведётся с 2021 года.

«Начало сотрудничества с ФГУП «Атомфлот» по вопросам организации плавательной практики курсантов и их трудоустройства на современные атомные ледоколы – новая важная веха для нашего университета, - сказал ректор МГУ им. адм. Г.И. Невельского Денис Буров. -  В рамках поставленной государством задачи по обеспечению круглогодичной навигации по Севморпути, технологического суверенитета России в прошлом году мы приступили к подготовке морских инженеров (судовых механиков и электромехаников), обладающих компетенциями в сфере эксплуатации судовых ядерных энергетических установок. В этом нам помогают специалисты из ведущих ядерных центров России - НИЯУ МИФИ и Технической академии Росатома. Таким образом, обеспечивается полный цикл подготовки современного инженера-универсала: от программы базовой подготовки по специальности с добавлением в учебные планы профильных разделов по ядерной энергетике до плавательной практики и трудоустройства в одну из ведущих компаний страны».

Плавательная практика на борту судов – это первая ступень подготовки молодого специалиста для производственных задач предприятия. Во время её прохождения студенты и курсанты реализуют проектную работу, ведут подготовку и сбор материалов для написания курсовых и дипломных работ, темы которых связаны со спецификой деятельности предприятия. В период преддипломной практики старшекурсники изучают начальные модули программ подготовки на должность в целях сокращения сроков стажировки при дальнейшем трудоустройстве на предприятие после окончания вуза.

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