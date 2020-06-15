12 лет лишения свободы - вынесен обвинительный приговор в отношении северянки, совершившей ряд преступлений против общественной безопасности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении северянки 1983 года рождения, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.), ст. 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение лица к совершению преступления, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что виновная в период с января 2014 года по февраль 2019 года, руководствуясь идеями радикального ислама экстремистского характера, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, приняла активное участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории России.

Так, женщина работала в госпитале, где с целью поддержания боеспособности оказывала медицинскую помощь раненным в ходе боевых действий участникам радикальной организации. В целях осуществления террористической деятельности женщина прошла огневую подготовку по стрельбе из различных видов оружия, скрытому ношению и приведению в действие пояса «смертника». После этого она на постоянной основе носила огнестрельное оружие и указанное взрывное самодельное устройство для совершения террористических атак на правительственные силы Сирийской Арабской Республики и мирных граждан данной страны.

Кроме того, виновной при помощи различных интернет-мессенджеров принимались меры к склонению ее родного брата к участию в террористической деятельности путем направления сообщений, носящих призывы к участию в запрещенной организации.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, противоправная деятельность женщины выявлена УФСБ России по Мурманской области. В ходе предварительного следствия она была объявлена в международный розыск. В феврале 2019 года в результате проведенного следователями СК России и сотрудниками оперативных подразделений ФСБ России значительного комплекса следственных и оперативных действий была получена информация о прибытии подсудимой на территорию России. По поручению следователя незамедлительно были организованы мероприятия, направленные на ее задержание в одном из аэропортов Москвы и доставление в Мурманск для производства следственных действий с ее участием. По ходатайству следствия женщина на основании решения суда содержалась под стражей. Под тяжестью собранных доказательств подсудимая признала вину в инкриминируемых преступлениях.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.