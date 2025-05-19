С 2020 года в Мурманской области действуют два преференциальных режима: Арктическая Зона Российской Федерации и ТОР «Столица Арктики». О результатах, которых удалось достичь в региональной экономике благодаря действию территориальных льгот, сегодня на оперативном совещании рассказал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 12 мая ТОР «Столица Арктики» исполнилось пять лет. Первая в АЗРФ территория опережающего развития создана в рекордно короткий пятимесячный срок по инициативе главы региона. За годы работы преференциальный режим зарекомендовал себя как эффективный инструмент поддержки бизнеса, способствующий созданию

новых предприятий и рабочих мест. Андрей Чибис поблагодарил за оказанное содействие правительство России.

В Мурманской области благодаря действию ТОР успешно реализуется целый ряд проектов, имеющих стратегическое значение не только для Кольского Заполярья, но и всей страны.

«Создание ТОР «Столица Арктики» стало дополнительным стимулом для инвестиций. Первым резидентом стал проект строительства Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, введенный в эксплуатацию в 2022 году. В 2023 году старт отправке первой технологической линии СПГ дал Президент России во время поездки в Мурманскую область. В 2024 году был введён автоматизированный холодильник в рамках проекта «Терминал «Ударник», а в текущем – в рамках Международного арктического форума Владимир Путин дал старт первой отгрузке угля с морского порта «Лавна», построенного на нашей территории впервые со времен Советского Союза», - напомнил губернатор Андрей Чибис.

На сегодняшний день на территории Мурманской области зарегистрировано 306 резидентов ТОР и АЗРФ с объёмом заявленных инвестиций свыше 547 млрд рублей и планируемым созданием более 13 тысяч рабочих мест. Важно, что Мурманская область на протяжении пяти лет остаётся лидером по количеству инвестиций в Арктической зоне Российской Федерации.

«Фактически резидентами вложено 269 млрд рублей и создано свыше 5,8 тысячи рабочих мест. Почти половина проектов находится в активной стадии. Это проектирование, строительство и закупка оборудования», – сказал глава региона.

55 проектов резидентов уже введены в эксплуатацию, остальные находятся на начальной стадии, включая предпроектные работы и оформление земельных участков. Наибольшее их количество связано со сферой услуг и туризма.

Также губернатор отметил, что продолжается создание необходимой энергетической инфраструктуры для Западного транспортного логистического узла, которая полностью финансируется за счёт федерального бюджета.

Резидентам в Мурманской области предоставляются налоговые льготы, возможность аренды земельных участков по льготной ставке и другие преференции. Введены дополнительные меры поддержки для субъектов МСП, что позволяет и малому бизнесу развиваться в различных отраслях: от розничной торговли и общепита до туризма и автомобильно-дорожного сервиса.

Напомним, что развитие предпринимательства и реализация инвестиционных проектов – одни из приоритетных направлений плана «На Севере – жить», обеспечивающих рост экономики региона.

Подробнее о результатах работы преференциальных режимов рассказала заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/