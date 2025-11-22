12 месяцев - не календарный год: Мурманский областной суд оставил в силе постановление Государственной инспекции труда и решение суда первой инстанции

Государственная инспекция труда в Мурманской области информирует об итогах рассмотрения судебных жалоб АО «Кольская ГМК» на постановление о привлечении к административной ответственности.

Поводом для разбирательства стал несчастный случай со смертельным исходом с работником компании. В ходе дополнительного расследования было установлено, что пострадавший был допущен к работе с 11 октября 2024 года без прохождения обязательного периодического медицинского осмотра. Предыдущий осмотр им был пройден 10 октября 2023 года.

ГИТ привлекла юридическое лицо к ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, поскольку срок действия предыдущего медосмотра истёк 10 октября 2024 года. Таким образом, работа в период с 11 октября до даты несчастного случая осуществлялась с нарушением закона.

Общество, обжалуя постановление, настаивало на том, что требование о медосмотре «раз в год» следует трактовать как обязанность пройти его один раз в течение календарного года, а не в течение 12 месяцев с даты предыдущего осмотра.

Октябрьский районный суд г. Мурманска, а затем и Мурманский областной суд не согласились с данной позицией компании. В своих решениях суды подтвердили правомерность подхода ГИТ, указав, что периодичность медицинского осмотра, установленная как «один раз в год», означает, что следующий осмотр должен быть пройден не позднее чем через 12 месяцев с даты предыдущего.

Мурманский областной суд оставил в силе постановление Государственной инспекции труда и решение суда первой инстанции.

Данное судебное решение является важным прецедентом, напоминающим всем работодателям об их прямой ответственности за строгое соблюдение сроков прохождения обязательных медицинских осмотров работниками. Допуск к работе с просроченным медосмотром создает прямую угрозу жизни и здоровью людей и является нарушением трудового законодательства.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242187%2Fe84df39fb95af885b2