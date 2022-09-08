12 млн рублей выделят на организацию системы видеонаблюдения в Ковдоре

На организацию системы видеонаблюдения на улицах и в общественных местах Ковдора из резервного фонда правительства Мурманской области будет выделено 12 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Проект реализуют на базе Системы общественного видеонаблюдения и аналитики (СОВА), созданной для обеспечения безопасности жителей за счёт применения современных цифровых технологий. Она включает в себя камеры и интеллектуальную платформу, которая обрабатывает полученную информацию с применением технологий больших данных и искусственного интеллекта.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, СОВА успешно зарекомендовала себя на территории региона. В нее входит наружное наблюдение на дорогах и на территории общественных пространств, а также мониторинг объектов строительства и капитального ремонта.

Фото: https://gov-murman.ru