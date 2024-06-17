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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.24 13:00

12 млрд рублей получили некоммерческие организации региона на развитие и осуществление деятельности в 2023 году

Как сообщает Мурманскстат, по данным обследования, общий объём полученных некоммерческими организациями региона денежных средств на развитие и осуществление деятельности за 2023 год составил 12 миллиардов рублей. Из них на вступительные, членские, целевые, добровольные взносы и пожертвования приходилось 62 процента, на гранты и перечисления из бюджетов разных уровней и государственных внебюджетных фондов – 29 процентов, на прочие поступления (выручка, страховые возмещения, кредиты и займы) – 9 процентов.

Затраты некоммерческих организаций за 2023 год составили 7,3 миллиарда рублей. Основными статьями их расходов являлись оплата услуг сторонних организаций, в том числе по проведению культурно-массовых мероприятий – 44 процента, заработная плата и выплаты социального характера – 21 процент, приобретение материальных оборотных активов – 12 процентов, предоставление социальной и благотворительной помощи – 6, страховые взносы и платежи – 5, арендная плата – 3 процента.

 

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