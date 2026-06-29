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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.26 12:00

12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области

В Мурманске завершился первый региональный конкурс инвестиционных стартапов, во время которого начинающие и действующие предприниматели представили «на суд» команде правительства Мурманской области идеи своих бизнес-проектов. Теперь авторы победивших проектов получат право представить их потенциальным инвесторам на презентации перспективных инвестиционных проектов Мурманской области.

Конкурс инвестиционных стартапов Корпорация развития Мурманской области при поддержке регионального правительства проводит впервые, его цель — выявить перспективные инвестиционные проекты и бизнес-идеи для оказания содействия в их реализации. В течение мая заявки принимались на Инвестиционному портале Мурманской области. Организаторы получили 960 откликов. В финале участники защитили 20 проектов в формате питчинга: коротких публичных выступлений. У каждого выступающего было лишь 5 минут, чтобы успеть «влюбить» в свой проект экспертную комиссию – представителей команды правительства Мурманской области и деловых объединений региона под руководством заместителя губернатора–министра развития Арктики и экономики Мурманской области Светланы Панфиловой.

«Такие мероприятия позволяют нам получать обратную связь и реально понимать, чем живет сегодня бизнес-сообщество Мурманской области: те, кто уже является и те, кто только собирается стать предпринимателем. Наша цель — формировать сильные предпринимательские команды и отбирать перспективные проекты, которые затем Корпорация развития Мурманской области возьмет на сопровождение: поможет в поиске инвесторов и других источников финансирования — в том числе средств различных фондов. Например, готовить заявки в Фонд развития промышленности или на конкурс «Губернаторский старт», — отметила заместитель Светлана Панфилова, — Сегодня мы рассматриваем проекты из самых разных сфер — от промышленности и производства до образования и IT, и ключевым ориентиром для нас остаются приоритетные направления, которые отражены в народной программе «На Севере — жить!».

В результате на суд жюри конкуренты представили проекты создания туристических комплексов от Печенгского до Кандалакшского округов, производства газированных напитков в Мурманске, падел-центра в Мончегорске, загородного учебного центра и другие проекты. По итогам конкурса авторы 12 победивших проектов получат персональных кураторов в Корпорации развития Мурманской области для дальнейшей «упаковки» и подготовки их к представлению потенциальным инвесторам.

«Результат питчинга говорит сам за себя — комиссия поддержала каждый второй проект. Это отличный показатель для первого подобного мероприятия. Сегодня мы убедились, что у нас в регионе живут креативные и инициативные предприниматели, с отличными и продуманными бизнес-идеями. Уверена, для каждого инициатора проекта участие в конкурсе стало полезным опытом. Но самое главное, участники конкурса получили конструктивную обратную связь от профессионалов, которая поможет усилить их идеи», — сказала генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Елена Нестерович.

Как сообщает региональная Корпорация развития, результаты первого питчинга инвестиционных стартапов Мурманской области и информация о следующих мероприятиях будет публиковаться на региональном Инвестиционном портале по ссылке: https://invest.nashsever51.ru/pages/pitching-investitsionnykh-startapov.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570207/#&gid=1&pid=7

Комментарии

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№ 129.06.26 12:32 - 68KатеринаУдивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" заменить на слова "презентация", защита"...
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Последние комментарии

68Kатерина
29.06.26 12:32
Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за
Комментарий к новости:12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области
PetrovihGV
29.06.26 11:22
Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
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Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
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