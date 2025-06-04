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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.25 18:00

12% работающих продлят отпусками и отгулами 4 выходных на День России

Каждый восьмой работающий россиянин присоединит отпуска или отгулы к выходным дням, чтобы продлить отдых. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году работающим в режиме пятидневной рабочей недели День России подарит четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня. 12% россиян планируют продлить эти выходные, взяв отпуск или отгулы до или после праздничной даты.

Женщины чаще мужчин заявляли о таком намерении (14% против 10% соответственно). Среди россиян от 35 до 45 лет больше тех, кто собирается присоединить дополнительные дни к празднику (13%), среди тех, кто старше и моложе, таких 11%. Сотрудники с доходом до 100 тысяч рублей чаще используют эту возможность (12%) по сравнению с теми, кто зарабатывает больше (10%).

Большинство (61%) не собираются продлевать отдых и ограничатся официальными четырьмя выходными.

Как отмечают эксперты «SuperJob», июнь — не самый выгодный в финансовом плане месяц для отпуска.

Время проведения опроса: 5 — 30 мая 2025 года.

 

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