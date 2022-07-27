12 работников Кольской АЭС примут участие в VII отраслевом чемпионате профессионального мастерства «AtomSkills-2022»

С 29 июля по 3 августа в Екатеринбурге пройдёт VII отраслевой чемпионат профессионального мастерства «AtomSkills-2022». В сборную дивизиона «Электроэнергетический» в качестве конкурсантов, тренеров и экспертов вошли 12 работников Кольской АЭС.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук в своей напутственной речи пожелал удачи конкурсантам: «Я желаю вам собраться, сосредоточиться и настроиться на получение высоких результатов в отраслевом чемпионате «AtomSkills-2022». Быть в числе лучших – это свидетельство высочайшего уровня профессиональной квалификации работников, обеспечивающих безопасную и надежную работу нашей атомной станции».

Победители и призёры «AtomSkills-2022» войдут в сборную команду Госкорпорации «Росатом» и представят дивизион на национальном чемпионате «WorldSkills Hi-Tech-2022».

Специалисты выступят в шести компетенциях: радиационный контроль, технологические системы энергетических объектов, охрана окружающей среды, управление жизненным циклом, электроника, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, по итогам прошлогоднего отраслевого чемпионата «AtomSkills-2021» работникам Кольской АЭС удалось завоевать три серебряных и две бронзовые медали.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.