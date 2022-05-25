12% работодателей в России увеличили зарплаты ИТ-специалистам

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди 100 российских компаний со штатом более 500 сотрудников и выяснила, как в компаниях изменилась ситуация с ИТ-специалистами.

56% работодателей сообщили, что с конца февраля ни один ИТ-специалист их компании не уехал за рубеж. В 14% компаний уехали единицы, ещё 14% рассказали, что страну покинули менее 5% процентов штата IT-специалистов. По 4% опрошенных сообщили, что уехали 5–10%, 10–30% и более 30%. Как правило, среди уехавших ИТ-специалистов преобладали разработчики (21%).

При этом только в 9% компаний уехавшие ИТ-специалисты уволились, ещё в 28% эти сотрудники продолжают выполнять свои трудовые обязанности дистанционно.

На фоне последних событий лишь 30% компаний так или иначе изменили систему мотивации для ИT- специалистов. В частности, 12% увеличили зарплаты в соответствии с инфляцией, 9% обеспечили релокацию ИT-специалистов в другие страны, откуда они продолжают трудиться на компанию дистанционно, 7% расширили пакет льгот и компенсаций для сотрудников, 2% привязали зарплаты к курсу доллара или евро, ещё 4% ввели другие меры для усиления мотивации ИT-специалистов.

До конца текущего года 58% компаний намерены дополнительно нанимать разработчиков, 23% - специалистов по техподдержке, 19% - специалистов по внедрению корпоративных ИT-систем различного назначения, 30% - иных ИT-специалистов. И лишь 14% не собираются расширять ИТ-штат компании.