12% россиян планируют продлить отдых на 23 февраля отпуском или отгулами

Отпуска и отгулы к выходным на 23 февраля чаще присоединяют мужчины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

В этом году, работающих в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, ждёт 3 нерабочих дня подряд в честь Дня защитника Отечества. 12% мурманчан намерены использовать отпуск или отгулы, чтобы продлить себе отдых.

59% респондентов не имеют подобных планов. 16% работают по сменному графику.

Желающих отдыхать дольше среди мужчин больше, чем среди женщин.

Горожане 45+ делились подобными планами чаще тех, кто моложе (18%).

Среди опрошенных с доходом до 80 тысяч рублей в месяц только 5% планируют брать отпуска и отгулы, в то время как среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч таких уже 15%.

Время проведения опроса: 12—17 февраля 2026 года.