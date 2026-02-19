12% россиян планируют продлить отдых на 23 февраля отпуском или отгулами
Отпуска и отгулы к выходным на 23 февраля чаще присоединяют мужчины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.
В этом году, работающих в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, ждёт 3 нерабочих дня подряд в честь Дня защитника Отечества. 12% мурманчан намерены использовать отпуск или отгулы, чтобы продлить себе отдых.
59% респондентов не имеют подобных планов. 16% работают по сменному графику.
Желающих отдыхать дольше среди мужчин больше, чем среди женщин.
Горожане 45+ делились подобными планами чаще тех, кто моложе (18%).
Среди опрошенных с доходом до 80 тысяч рублей в месяц только 5% планируют брать отпуска и отгулы, в то время как среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч таких уже 15%.
Время проведения опроса: 12—17 февраля 2026 года.