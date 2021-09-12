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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.21 09:00

12 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведёт очередную «прямую линию»

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис ответит на вопросы северян в ходе «прямой линии». Трансляция будет идти в региональном эфире телеканала «Россия-24» и на личной странице Андрея Чибиса в социальной сети «ВКонтакте». Начало в 13.00.

Кроме звонков непосредственно во время прямого эфира по номеру (8152) 78-00-68, вопросы можно оставлять заранее под постом с анонсом в соцсетях.

Это уже четвёртая в 2021 году «прямая линия» губернатора.  Так, 8 июля за три часа эфира глава региона ответил на 100 вопросов. Трансляцию посмотрели более 100 тысяч северян. Ряд проблем решался во время стримов, другие отрабатывались после его окончания.

После каждой «прямой линии» губернатора Центр управления регионом Мурманской области фиксирует резкий рост количества сообщений северян в соцсетях, что свидетельствует о высоком интересе жителей к такому формату общения. После июльского стрима отмечен трехкратный рост количества сообщений в сравнении со средним ежедневным числом комментариев.

Поручение президента Владимира Путина провести «прямые линии», которое он дал в июне 2021 года, в регионах исполнили более трети губернаторов. В Мурманской области такой формат общения с жителями Андрей Чибис использует с 2019 года.

Региональным администрациям в подготовке прямых линий оказывают поддержку структуры АНО «Диалог регионы» и Центры управления регионами.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рейтинге АНО «Диалог Регионы» аккаунты Андрея Чибиса заняли третье место в рейтинге личных страниц глав российский регионов в соцсетях и первое место по СЗФО. Рейтинг составлялся по ряду показателей, в числе которых – вовлеченность пользователей.

 

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