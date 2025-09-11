12 сентября в Мурманской области стартует Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче». Его цель остаётся неизменной на протяжении многих лет: мероприятия направлены на пропаганду энергосберегающего и экологичного образа жизни, повышение уровня информированности населения о преимуществах внедрения энергоэффективных решений и привлечение внимания молодежи к профессиям топливно-энергетического комплекса.

Торжественное открытие фестиваля состоится в Доме культуры города атомщиков Полярные Зори. Именно отсюда начнётся двухнедельная программа акций, мастер-классов, семинаров и конкурсов, охватывающих учебные заведения, учреждения культуры и спорта, молодежные площадки, библиотеки и культурно-досуговые организации региона.

В рамках Года науки и технологий, а также 80-летия атомной промышленности России особое внимание уделено новейшим разработкам и технологиям в энергетической отрасли.

Подробная информация о мероприятиях фестиваля – в официальной группе «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553152/#&gid=1&pid=5