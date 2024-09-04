12 сентября в Мурманской области стартуют мероприятия фестиваля #ВместеЯрче

Цели Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче из года в год остаются неизменными: мероприятия программы направлены на популяризацию энергосберегающего и экологичного образа жизни, внедрение энергоэффективных технологий среди населения. Одной из целей также является популяризация профессий ТЭК среди молодёжи.

Ключевой площадкой 2024 года станет Мурманская областная детско-юношеская библиотека. Там будет дан старт двухнедельной программе, которая пройдет по всей области в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, в центрах дополнительного образования, библиотеках, домах культуры, молодёжных пространствах «СОПКИ».

Под девизом Десятилетия науки и технологий основной акцент мероприятий будет сделан на разработку и внедрение новых технологий в том числе энергосберегающих.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, основными организаторами фестиваля в регионе выступают Минэнерго и ЖКХ, Министерство культуры, Минобрнауки.

Партнёры и соорганизаторы фестиваля: ГОКУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области», ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», ГОУП «Мурманскводоканал», АО «АтомЭнергоСбыт», ПАО «ТГК-1», АО «МОЭСК», АО «МЭС», ПАО «ЭЛ5-Энерго», ИЦАЭ г. Мурманск, «Россети Северо-Запад», Кольская АЭС.

Следить за новостями и мероприятиями фестиваля можно в официальной группе «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/