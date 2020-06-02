12 северян презентуют онлайн свои проекты современного искусства в рамках регионального конкурса губернаторских грантов

Определены финалисты конкурса грантов на проекты современного искусства, реализуемые в Мурманской области в 2020 году. 5 июня в 19.00 в прямом эфире им предстоит публично презентовать свои проекты. Трансляция пройдет на платформе «Zoom» и завершится зрительским голосованием.

К мероприятию онлайн присоединятся эксперты конкурса, деятели культуры, представители административных структур, СМИ, жители муниципалитетов.

Онлайн-презентация – это финальный этап регионального конкурса грантов на поддержку современного искусства, в котором впервые принимают участие индивидуальные авторы. До этапа презентации проекты участников прошли оценку экспертов федерального уровня.

Конкурсантам предстоит максимально ярко рассказать о проектах и их значении для региона, чтобы набрать дополнительные баллы на зрительском голосовании. Победителя определят по сумме баллов, проставленных экспертами и зрителями.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, присоединиться к трансляции мероприятия и голосованию приглашают всех жителей региона. Для этого до 14.00 3 июня необходимо зарегистрироваться в специальной форме по ссылке. Ссылки на трансляцию и инструкции для голосования придут на зарегистрированный адрес электронной почты в день мероприятия. Проголосовать смогут только зарегистрированные северяне.