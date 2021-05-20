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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.21 14:30

12% соискателей-россиян медитируют перед собеседованием

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей и выяснила, применяют ли они медитацию, чтобы настроиться на собеседование и сконцентрироваться на работе. Исследование приурочено к запуску проекта «hh баланс & Prosto App*».

Опрос показал, что 12% россиян медитируют перед собеседованием, чтобы справиться с волнением, в Санкт-Петербурге таких опрошенных – 10%.

Кроме того, 13% респондентов в целом по России рассказали, что именно медитация в своё время помогла им справиться с профессиональным выгоранием, на Санкт-Петербург приходится 12%, а 8% и вовсе смогли избежать этого благодаря регулярной медитации. В целом медитацию так или иначе практикуют 30% россиян, еще 36% хотят попробовать.

Большинство медитирующих респондентов отмечают, что такая практика помогает им успокоиться и настроиться на нужный лад.

«Тревожность и множество отвлекающих факторов стали постоянными спутниками современного человека – и порой это не лучшим образом сказывается на карьере и решении рабочих задач. Излишнее волнение перед собеседованием может помешать соискателю презентовать себя с лучшей стороны, а постоянная работа в режиме многозадачности не позволяет специалисту по подбору персонала сосредоточиться на команде. Понимая это, мы подготовили приятный сюрприз для соискателей и HR-менеджеров. Накануне Дня рождения hh.ru, который будет 23 мая, наша компания запустила совместный проект с приложением «Prosto: Медитация и Сон» - мы одними из первых в России** подготовили простые и эффективные медитации для соискателей и работодателей «hh баланс & Prosto App*», - рассказывает Анна Каминская, руководитель регионального маркетинга hh.ru.

Эксперты hh.ru и приложения «Prosto: Медитация и Сон*» разработали две уникальные медитации для концентрации на приоритетах, для развития карьеры и расслабления после рабочего дня:

  • Для тех, кто строит карьеру: простые и эффективные практики для ясности ума и внутреннего баланса - https://youtu.be/yt0FiPkMHuA
  • Для тех, кто управляет талантами: техники медитации, которые помогут сфокусироваться на главном и собрать команду мечты - https://youtu.be/7VlWKAy9Lgs

Обе практики озвучил заслуженный артист Российской Федерации Сергей Чонишвили. Прослушать медитации можно в приложении «Prosto: Медитация и Сон» или на сайте hh.ru – (по ссылке https://hh.ru/article/28565 записи находятся в свободном доступе на неограниченный период).

Кроме того, в рамках проекта «hh баланс & Prosto App*» соискателям доступен курс медитаций, помогающий преодолеть стресс, справиться с переменами в карьере и жизни, а также расслабиться в конце рабочего дня. В свою очередь, работодатели могут опробовать курс для тех, кто управляет талантами: эти медитации научат быстро приводить себя в тонус, легко концентрироваться на задачах и помогут понять, почему медитация становится частью корпоративной культуры ведущих компании России и мира.

Наш партнер «Prosto: Медитация и Сон*» предоставляет один месяц использования приложения, чтобы вы могли пройти курс целиком в комфортном режиме. Подробнее о доступе к курсам можно узнать тут.

Ирена Понарошку, основатель Prosto App*: «Медитация существует уже тысячи лет. В наши дни ученые доказали[1], что она способна снижать стресс, перестраивать нейронные связи и улучшать память. Медитацию применяют CEO крупнейших мировых компаний, голливудские звёзды[2] и многие другие люди, которые хотят еще более внимательно проявить свою заботу о ментальном здоровье. Её практикуют самые разные люди – это уже давно не имеет никакого отношения к религии и эзотерике. Сегодня медитацию можно сравнить с зарядкой. Только не для тела, а для ума.

Гарвардские исследования[3] обнаружили, что у людей, которые регулярно медитируют, более плотное серое вещество в областях мозга, связанных с памятью и обработкой эмоций. Регулярная практика связана с повышением внимательности, сострадания и жизнестойкости. Она помогает принимать более разумные решения. Особенно это важно, когда дело касается карьеры и создания команды. Для формирования привычки и заметного результата достаточно медитировать 10 минут в день. Мы хотим, чтобы как можно больше людей попробовали медитации и улучшили качество жизни. Потому что медитировать — это Prosto*».

 

 

*Приложение для медитации и сна Просто, 0+

**По состоянию на 20.05.2021

 

Комментарии

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